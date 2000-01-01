20.11 04:18 MIGnews.com
Дэвид Финчер снимет приквел фильма Романа Полански
Стриминговый сервис Netflix заявил о начале работы над съемками нового сериала, который станет приквелом известного триллера Романа Полански "Китайский квартал".
Сообщается, что в работе над созданием сериала примут участие режиссер Дэвид Финчер и один из авторов сценария оригинальной картины Робертом Таун. Об этом сообщает портал "Культуромания
".
В фильме, снятом Полански в 1974 году, рассказывалось о частном детективе, ведущем расследование касающееся таинственного романа мужа состоятельной клиентки.
Приквел расскажет зрителям о молодых годах частного детектива и о его расследованиях, связанных со случаями коррупции и злоупотреблением властью.
Дата премьеры нового сериала пока не объявлена.
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