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Дэвид Финчер снимет приквел фильма Романа Полански 20.11 04:18   MIGnews.com

Дэвид Финчер снимет приквел фильма Романа Полански

Стриминговый сервис Netflix заявил о начале работы над съемками нового сериала, который станет приквелом известного триллера Романа Полански "Китайский квартал".

Сообщается, что в работе над созданием сериала примут участие режиссер Дэвид Финчер и один из авторов сценария оригинальной картины Робертом Таун. Об этом сообщает портал "Культуромания".

В фильме, снятом Полански в 1974 году, рассказывалось о частном детективе, ведущем расследование касающееся таинственного романа мужа состоятельной клиентки.

Приквел расскажет зрителям о молодых годах частного детектива и о его расследованиях, связанных со случаями коррупции и злоупотреблением властью.

Дата премьеры нового сериала пока не объявлена.


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