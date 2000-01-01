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Подарок дочке: мужчина принял незнакомца за знаменитость | Фото:20.11 05:49   MIGnews.com

Подарок дочке: мужчина принял незнакомца за знаменитость

Пользовательница Reddit с ником Feztiz поделилась историей того, как её отец пытался удивить её и сфотографировался с незнакомцем вместо знаменитого блогера. Мужчина хотел порадовать свою и сделать фотографию с её любимым блогером - PewDiePie. Однако оказалось, что на снимке совсем не он.

21-летняя жительница Швеции, откуда родом сама звезда YouTube, написала, что счастливый отец отправил ей фотографию. Он заявил, что на снимке Феликс Чельберг, известный как PewDiePie. "Он знает, что я фанатка Феликса, и был так горд, что нашел его. Несмотря на то что неизвестный прямо сказал ему, что он не PewDiePie, отец подумал, что тот врет для сохранения инкогнито", - сообщила Feztiz.

Девушка назвала историю "подлинным моментом из жизни бумера", подразумевая принадлежность своего родителя к поколению беби-бумеров, родившихся в период 1946-1965 годов. Пост набрал более 20 тысяч положительных реакций на Reddit.

Feztiz объяснила, что еъ отец имеет довольно хорошую память на лица, но не смотрит видео блогера и сделал фото лишь потому, что знает о ее любви к PewDiePie. Феликс Чельберг долгое время оставался самым популярным YouTube-блогером в мире. Число его подписчиков на YouTube превышает 102 миллиона человек. Сейчас, его обгоняет по числу зрителей канал индийской музыкальной корпорации T-Series, где публикуются клипы и трейлеры фильмов.


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