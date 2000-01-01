20.11 02:40 MIGnews.com

Двойник Зеленского получил неожиданное предложение

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Двойник Владимира Зеленского из Узбекистана Умиджон Исабаев может сыграть президента Украины в кино.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Неожиданная популярность "свалилась на голову" не ожидавшему такого поворота Исабаеву, когда в Москве к нему подбежали прохожие с просьбой сделать селфи. Дело в том, что внешнее сходство Умиджона с Владимиром Зеленским – просто феноменальная. Это практически открыло ему дорогу в кино.Приезжему из Узбекистана мужчине предложили сыграть главную роль в комедийном сериале, название которого и дата выхода пока не оглашаются. Продолжительность шоу также пока не определена, однако планируется четыре-шесть эпизодов."Один известный продюсер сейчас мне предлагает контракт. Мы его согласовываем. Я буду играть президента Зеленского. Подробный сценарий мне дадут после контракта", – рассказал Умиджон.По словам Исабаева, его известность уже дошла даже до телеведущего Андрея Малахова, который подарил ему костюм, как у Зеленского.