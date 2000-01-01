19.11 14:15 MIGnews.com

Бесплатный транспорт в шабат запустят уже в пятницу

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В эти выходные в Израиле запустят бесплатный общественный транспорт, который будет работать в шабат.Транспортная сеть будет работать с другими городами в Гуш-Дане, что позволит соединить разные населенные пункты в агломерации. Маршруты будут проходить через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон."Возможность перемещаться в выходные дни из одной точки в другую является фундаментальным правом. Транспортная сеть в столице была создана для того, чтобы удовлетворить потребности значительной части израильского населения в выходные дни в отсутствие общественного транспорта", – сказал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, передает The Jerusalem Post.Он пояснил, что автобусы будут отправляться каждые полчаса с 18:00 до 02:00 в пятницу, с 09:00 до 17:00 в субботу, кроме автобуса № 710 из Кирьят-Оно, который будет курсировать раз в час."Каждый третий автобус (прибывающий каждые полтора часа) будет доступен для людей с ограниченными возможностями", – сказано в сообщении.