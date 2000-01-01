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Михаил Боярский уходит со сцены 19.11 12:52   MIGnews.com

Михаил Боярский уходит со сцены

Народный артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летнего юбилея заявил о намерении уйти на покой. Актер признался, что чувствует себя состарившимся.

"Я достаточно старый и немощный человек", - заявил Боярский.

Он отметил, что не собирается "пыжиться и делать из себя молодого дурачка". И вообще, теперь "поддерживают в основном медсестры, и довольно удачно", пошутил актер.

На пенсии, по его словам, он хотел бы больше времени и внимания уделять своим внукам и семье в целом.


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