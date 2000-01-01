19.11 13:40 MIGnews.com

Видео: Алибасова избили в прямом эфире

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Бари Алибасов-младший второй раз за месяц стал жертвой нападения в прямом эфире.Ему "накостылял" во время передачи "Пусть говорят" брат супруги Виолетты Гришиной Илья.Когда Гришин вышел в студию, он ударил Алибасова с ноги, из-за чего тот опрокинулся через кресло. После этого брат Виолетты нанес ему серию ударов, однако охранники быстро успели оттащить разъяренного парня, пока тот не успел нанести увечий."Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! Хватит поливать мою сестру грязью. Я тебя ненавижу. Лучше откажись от дочери", – кричал на сына Алибасова Илья.Что примечательно, на Алибасове-младшем даже не осталось следов избиения. Он сел обратно в кресло и ухмылялся.Виолетта рассказывала, что ей удалось наладить отношения с мужем. Однако выяснилось, что он отказывается помогать годовалой дочери материально и не хочет видеться с ребенком. Герои пришли на программу, чтобы разобраться в ситуации. Однако в эфире Алибасов-младший начал всячески унижать супругу.