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Видео: Алибасова избили в прямом эфире | Фото:19.11 13:40   MIGnews.com

Видео: Алибасова избили в прямом эфире

Бари Алибасов-младший второй раз за месяц стал жертвой нападения в прямом эфире.

Ему "накостылял" во время передачи "Пусть говорят" брат супруги Виолетты Гришиной Илья.

Когда Гришин вышел в студию, он ударил Алибасова с ноги, из-за чего тот опрокинулся через кресло. После этого брат Виолетты нанес ему серию ударов, однако охранники быстро успели оттащить разъяренного парня, пока тот не успел нанести увечий.

"Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! Хватит поливать мою сестру грязью. Я тебя ненавижу. Лучше откажись от дочери", – кричал на сына Алибасова Илья.

Что примечательно, на Алибасове-младшем даже не осталось следов избиения. Он сел обратно в кресло и ухмылялся.



Виолетта рассказывала, что ей удалось наладить отношения с мужем. Однако выяснилось, что он отказывается помогать годовалой дочери материально и не хочет видеться с ребенком. Герои пришли на программу, чтобы разобраться в ситуации. Однако в эфире Алибасов-младший начал всячески унижать супругу.


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