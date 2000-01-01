19.11 10:44 MIGnews.com

Экстренно госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин

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Ночью, 19 ноября, был срочно госпитализирован 84-летний художественный руководитель Малого театра Москвы Юрий Соломин.Издание "Стархит" сообщает, что он плохо себя чувствовал в течение нескольких дней.В частности, у него была высокая температура, боль во всем теле, однако он продолжал лечение в домашних условиях. Когда состояние начало резко ухудшаться, Соломин срочно вызвал скорую. Мэтра доставили в больницу, где медики диагностировали пневмонию.По словам родственников, четыре года назад Соломин проходил плановое обследование. Тогда у него диагностировали сахарный диабет. А в 2012 году худрук Малого театра перенес операцию на желчном пузыре, после которой долго восстанавливался.Позже он едва не лишился жизни: обратился к медикам из-за резких болей в желудке, а во время операции ему порвали аппендикс, в результате чего мэтр пережил клиническую смерть.