Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Экстренно госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин | Фото:19.11 10:44   MIGnews.com

Экстренно госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин

Ночью, 19 ноября, был срочно госпитализирован 84-летний художественный руководитель Малого театра Москвы Юрий Соломин.

Издание "Стархит" сообщает, что он плохо себя чувствовал в течение нескольких дней.

В частности, у него была высокая температура, боль во всем теле, однако он продолжал лечение в домашних условиях. Когда состояние начало резко ухудшаться, Соломин срочно вызвал скорую. Мэтра доставили в больницу, где медики диагностировали пневмонию.

По словам родственников, четыре года назад Соломин проходил плановое обследование. Тогда у него диагностировали сахарный диабет. А в 2012 году худрук Малого театра перенес операцию на желчном пузыре, после которой долго восстанавливался.

Позже он едва не лишился жизни: обратился к медикам из-за резких болей в желудке, а во время операции ему порвали аппендикс, в результате чего мэтр пережил клиническую смерть.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:20
Британия: новобранцам советуют не пользоваться Huawei
11:02
Либерман и Биби: продолжим усилия по созданию правительства
10:36
Попытка суицида? "Наполеон" чувствует себя прекрасно
09:50
Стрельба в Оклахоме: появились новые подробности трагедии  
09:39
Новая атака в районе базы Имам Али
09:24
Египет и Иордания раскритиковали США из-за поселений
09:05
Признание поселений: посольство США выпустило предупреждение
08:35
"Велика вероятность эскалации в Газе в ближайшие недели"
08:08
Иран попытается сокрушить Иорданию
07:35
Иран продолжает строить стратегическую базу Имам Али
07:23
Что сказал Либерман Ганцу
07:10
Началась запись на программы для одаренных детей
06:44
Названа причина возрастного роста живота
06:38
Атакован аэропорт Дамаска
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus