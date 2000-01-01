20.10 02:38 MIGnews.com

Снуп Дог рассказал, кто ему крутит косяки: это не бесплатно

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Рэпер Снуп Дог нанял профессионала, который при первой необходимости с легкостью скручивает ему косяки.Об этом артист признался в эфире шоу Говарда Стерна.По словам Снуп Дога, он платит за нетрадиционную услугу от 40 до 50 тысяч долларов в год. Более того, у работника есть неограниченный доступ к марихуане."Спасителю" рэпера приходится постоянно ездить с работодателем по турам. Как отмечает музыкант, профессионализм работника заключается в том, что тот видит по глазам, когда может потребоваться косяк, и моментально готов его предоставить.