Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Снуп Дог рассказал, кто ему крутит косяки: это не бесплатно | Фото:20.10 02:38   MIGnews.com

Снуп Дог рассказал, кто ему крутит косяки: это не бесплатно

Рэпер Снуп Дог нанял профессионала, который при первой необходимости с легкостью скручивает ему косяки.

Об этом артист признался в эфире шоу Говарда Стерна.

По словам Снуп Дога, он платит за нетрадиционную услугу от 40 до 50 тысяч долларов в год. Более того, у работника есть неограниченный доступ к марихуане.

"Спасителю" рэпера приходится постоянно ездить с работодателем по турам. Как отмечает музыкант, профессионализм работника заключается в том, что тот видит по глазам, когда может потребоваться косяк, и моментально готов его предоставить.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:53
Тарантино отказался редактировать сцену с Брюсом Ли
01:23
Назван продукт, который может спасти от рака
00:20
Еврокомиссия призвала Британию поторопиться
22:10
Стало известно о мании преследования Заворотнюк
20:58
Член Кнессета: ЦАХАЛ убивает жителей Газы и винит их в этом
20:39
Израильская девочка умерла на рейсе Аэрофлота из Таиланда
20:32
Израиль: Педофил приговоренный к 20 годам покончил с собой
20:10
Германия становится заложницей в сирийском конфликте
19:24
Поселенцы ранили троих палестинцев на Западном берегу
19:07
Турция угрожает "размозжить головы" курдским солдатам
18:20
Беременная женщина и её дочь погибли в аварии под Бен-Шемен
17:49
Израильские ученые: мозг защищает нас от мыслей про смерть
17:06
Серьезная авария у развязки Бен-Шемен - видео
16:48
Рекордное количество израильтян приехали в анклав Цофар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus