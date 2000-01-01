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Стало известно о мании преследования Заворотнюк | Фото:19.10 22:10   MIGnews.com

Стало известно о мании преследования Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по версии СМИ проходит лечение от рака, долгое время страдала от мании преследования.

Об этом говорится в материале издания "Комсомольская правда", где раскрываются ранее неизвестные подробности о звезде.

По данным издания, манией преследования Заворотнюк начала страдать из-за навалившейся популярности после роли няни Вики в сериале. Актриса оказалась не готова к вниманию папарацци, которые караулили ее на каждом шагу и сочиняли небылицы про новые романы и любовников.

"Я была загнана в угол, страх был просто невыносим. Я перестала выходить из дома, доверяла только семье и паре подруг. Если надо было где-то появиться, надевала шляпу и огромные очки, и все равно боялась, что меня узнают", – однажды призналась Заворотнюк.

В таком состоянии актриса жила четыре года и игнорировала психотерапевтов, несмотря на панику. После развода с мужем Дмитрием Стрюковым актриса обожглась на одном из специалистов, который выкачивал из нее деньги. Из тяжелой депрессии Анастасию смог вытащить только фигурист Петр Чернышев – будущий муж.


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