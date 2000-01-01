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Фото из архива 19.10 22:13   MIGnews.com

Uber запустит проложение по поиску временных работников

Известная компания в сфере услуг такси и автомобильного производства Uber запустит приложение в еще одном новом для компании направлении - по поиску временных подработок.

Известно, что Uber Works начнет свою работу в американском городе Чикаго, сейчас же проект находится на стадии подборки персонала для реализации. Financial Times сообщает, что решение начать разработку приложения вдали от штаб-квартиры компании было принято в связи с попыткой удержать новость о проекте в секрете до окончания работы над ним.

Приложение призвано продемонстрировать инвесторам многогранность и гибкость компании. Предложения о работе также будут связаны с инвесторами Uber. Кроме того, воспользоваться новым предложением смогут и действующие таксисты, сотрудничающие с Uber, таким образом, им откроется возможность подрабатывать помимо основной работы.


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