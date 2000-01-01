19.09 07:34 MIGnews.com

Заворотнюк еще может побороть болезнь

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Стало известно, как протекает болезнь и чем может грозить Анастасии Заворотнюк отек мозга.Лечебная перспектива зависит от того, какие именно процессы происходят в организме и от причины, по которой появился отек."Как угадать с лечением, как сложится судьба пациента – хорошо или не очень, – я такого инструмента не знаю", - сказал ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Борис Холодов.Могла ли поздняя беременность повлиять на состояние здоровья актрисы, Холодов отметил, что иммунитет женщины в положении "не то чтобы падает, но ведет себя по-другому" – для некоторых болезней ожидание ребенка становится благоприятным фоном. Однако при этом опухоли мозга у беременных встречаются очень редко.В среду, 18 сентября, в Сети написали, что Анастасия пришла в себя и может самостоятельно дышать. Однако близкие актрисы пока не сделали никакого заявления по этому поводу.