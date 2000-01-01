20.09 04:36 MIGnews.com

В Индонезии будут сажать за интимную связь вне брака

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В Индонезии интимная связь вне брака может стать преступлением. Однако, этот закон не будет действовать на однополые отношения.Положение об интимной связи вне брака впоследствии войдет в обновленный уголовного кодекса Индонезии.В случае, если власти узнают, что неженатая пара проживает вместе, то это может обернуться для них 6 месяцами тюремного заключения или штрафом. Однополые пары могут попасть под наказание за "непристойные действия" и попасть за это в тюрьму на пол года.