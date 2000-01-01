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Новый фильм `Гемини` назвали технологичесим чудом | Фото:19.09 20:33   MIGnews.com

Новый фильм "Гемини" назвали технологичесим чудом

Зрители высоко оценили предпоказ фильма "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли, назвав картину "технологическим чудом".

По данным портала Gamebomb, в соцсетях появилось много хороших отзывов, в которых расхвалили реалистичность и красочность боев, а также отличную игру актера.

Смит выступает сразу двух людей: себя и молодую версию себя. Второй герой является клоном, смоделированном на компьютере. Кинокартина была снята на рекордной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D, с разрешением 4К.



Режиссер – Энг Ли. Он является обладателем трех премий "Оскар" за фильмы "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Горбатая гора" и "Жизнь Пи".


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