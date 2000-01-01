Не была в коме: противоречивые данные о Заворотнюк
Сооснователь портала Baza Никита Могутин утверждает, что актриса Анастасия Заворотнюк не впадала в кому.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, раскритиковав продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, имя которого напрямую не написал.
"Вы, наверное, удивитесь, но Анастасия Заворотнюк ни единого дня не провела в коме, не была в критическом состоянии, парализована и прочее, – как это сообщали некоторые медиа. Анастасия больна, тяжело больна, но она не умирает и у неё очень хорошие шансы. Все это время медиа писали свои материалы про умирающую Заворотнюк, основываясь на словах одного продюсера из 90-х, почувствовавшего вторую молодость. Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом", – рассказал он.
Могутин подчеркнул, что вышеуказанный человек "выдумывал и преувеличивал все", что происходило с Анастасией Заворотнюк. Бизнесмен напомнил, что в сети появлялась противоречивая информация о болезни актрисы и диагнозы: полиорганная недостаточность, паралич, кома.
"И вдруг... Какое-то время назад поток "предсмертных" новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ. И чудо! Сразу же после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а ее состояние внезапно улучшилось. Но на самом деле оно и не ухудшалось, и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", – добавил он.