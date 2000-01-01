19.09 18:40 MIGnews.com

Умер массажист, обвинивший Кевина Сейси в харрасменте

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В США умер массажист, обвинивший культового актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах во время сеанса в 2016 году.Об этом сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на судебное уведомление, поданное адвокатами пострадавшего, проходившего в суде под псевдонимом Джон Доу (американский вариант российского Иван Иванов, – ред.).Напомним, мужчина утверждал, что в октябре 2016 года на одном из сеансов частного массажа в Малибу оскароносный актер заставил его прикасаться к своим гениталиям, а затем якобы и вовсе попытался склонить к оральному сексу.Суд назначил слушания по делу, несмотря на возмущения Спейси анонимностью истца. Протесты адвокатов звезды и ссылка на недавнее оправдание их клиента по другому аналогичному обвинению также не произвели впечатления на служителей Фемиды.Адвокат Джин Харрис, представляющий интересы пострадавшего, заявил, что иск не будет отозван, несмотря на смерть его подзащитного."Его преждевременная смерть стала для семьи сильным шоком, с которым они пытаются справиться. Они ведь даже еще не успели его похоронить. Однако, исходя из профессиональной этики, мы уведомили адвоката господина Спейси о кончине моего подзащитного", – заявил Харрисон.Отметим, согласно судебного иска, массажист прибыл в частную резиденцию актера, получившего множество кинонаград и сыгравшего огромное количество известных персонажей, в том числе главного героя одного из популярнейших сериалов современности "Карточный домик", после чего Спейси отвел пострадавшего в массажный кабинет и запер за собой дверь.Спейси якобы пожаловался на дискомфорт в области паха и потянул руку массажиста к своим гениталиям, после чего тот одернул руку и продолжил сеанс. Однако через некоторое время актер якобы снова потянул его руку к своему паху и хотел заставить истца потереть ему половые органы.После того, как по словам истца, он отказался от этого, обвиняемый якобы попытался поцеловать массажиста, а затем уже сам дотронулся до его паха и даже предложил заняться оральным сексом.