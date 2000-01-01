Появились обнадеживающие данные о здоровье Заворотнюк
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая вышла из комы, перевели из реанимации в обычную палату 19 сентября.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на инсайдеров.
"Врачам, наконец, удалось вывести Заворотнюк из критического состояния. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого ее вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что актриса продолжает получать необходимое при ее болезни лечение. Источники также сообщают, что после того, как Заворотнюк пришла в сознание, родственники принесли в больницу пакет важных документов. Однако, с какой именно целью, пока неизвестно.
Кроме того, в СМИ появилась информация о курсе лечения Анастасии. По словам инсайдеров, ей проводят инфузионную терапию. В частности, врачи займутся в первую очередь антибактериальной терапией и коррекцией отека мозга. А артериальное давление будет поддерживаться при помощи специальных препаратов.