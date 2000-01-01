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Появились обнадеживающие данные о здоровье Заворотнюк | Фото:19.09 15:45   MIGnews.com

Появились обнадеживающие данные о здоровье Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая вышла из комы, перевели из реанимации в обычную палату 19 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на инсайдеров.

"Врачам, наконец, удалось вывести Заворотнюк из критического состояния. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого ее вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения", – сказано в сообщении.

Уточняется, что актриса продолжает получать необходимое при ее болезни лечение. Источники также сообщают, что после того, как Заворотнюк пришла в сознание, родственники принесли в больницу пакет важных документов. Однако, с какой именно целью, пока неизвестно.

Кроме того, в СМИ появилась информация о курсе лечения Анастасии. По словам инсайдеров, ей проводят инфузионную терапию. В частности, врачи займутся в первую очередь антибактериальной терапией и коррекцией отека мозга. А артериальное давление будет поддерживаться при помощи специальных препаратов.


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