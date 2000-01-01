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Instagram объявил войну рекламе средств для похудения | Фото:19.09 14:30   MIGnews.com

Instagram объявил войну рекламе средств для похудения

Instagram вводит ограничения на контент, рекламирующий продукты для похудения или косметическую хирургию.

В официальном заявлении от 18 сентября сказано, что подобные сообщения будут скрываться от пользователей до 18 лет или вовсе удаляться.

Соответствующие изменения в политике платформы коснутся и Facebook. Подобные меры вводят из-за опасений, что продвижение диетических продуктов может пагубно повлиять на физическое и психическое здоровье подростков.

"Мы хотим, чтобы Instagram стал позитивным местом для всех, кто его использует. Новая политика является частью нашей постоянной работы по снижению того давления, которое пользователи испытывают на себе из-за соцсетей", – заявила менеджер по общественной политике Instagram Эмма Коллинз.

Британская актриса и активистка Джамила Джамиль, критикующая таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и рэпер Cardi B за рекламу детокс-чая и прочих "чудодейственных продуктов", назвала нововведение "огромной победой" в борьбе против индустрии маркетинга на платформе.

В ближайшие недели компания представит новые инструменты, позволяющие пользователям сообщать о публикациях, которые нарушают новую политику.


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