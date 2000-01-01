Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ветеран Второй мировой войны вышел замуж 19.09 14:10   MIGnews.com

Ветеран Второй мировой войны вышел замуж

Джордж Монтегю, 96-летний британец и ветеран Второй мировой войны, вышел замуж за мужчину спустя 20 лет брака со своей женой.

Не так давно Джордж заявил о своей нетрадиционной ориентации. Как оказалось, он 18 лет жил со своим избранником и теперь ежегодно участвует в гей-параде.

Во время войны Джордж служил в ВВС Англии и скрывал свою ориентацию. Как оказалось, жена знала о предпочтениях мужа еще до свадьбы, но посчитала, что лучше жить с геем, чем быть одинокой.

В 1997 году 73-летний Монтегю встретил Сомчая, которому на то время было 50 лет. Тогда жена Джорджа сказала ему: "Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой оставшееся время".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:30
Зариф пригрозил миру тотальной войной
15:03
Лапид: Блок шантажистов толкает страну к третьим выборам
14:31
Ответ Ганца Биби: Правительство единства во главе со мной
14:30
Instagram объявил войну рекламе средств для похудения
13:44
В Афганистане террорист-смертник взорвал больницу
13:22
В Мексике разбушевался ураган Лорена
13:05
"Это – крик отчаяния Биби"
13:03
Саудовские ВВС могли участвовать в бомбежках иранцев
12:50
Директор Заворотнюк назвала причину появления опухоли
12:22
"Самая сексуальная бандитка" Мексики найдена мертвой
12:17
Ривлин: Ганц и Биби ответственны  за предотвращение выборов
11:52
Скончался легендарный музыкант Александр Васильев
11:23
Нетаниягу и Ганц пожали друг другу руки
11:18
Кахоль Лаван: Нетаниягу свалит на нас вину за третьи выборы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus