19.09 14:10 MIGnews.com

Ветеран Второй мировой войны вышел замуж

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Джордж Монтегю, 96-летний британец и ветеран Второй мировой войны, вышел замуж за мужчину спустя 20 лет брака со своей женой.Не так давно Джордж заявил о своей нетрадиционной ориентации. Как оказалось, он 18 лет жил со своим избранником и теперь ежегодно участвует в гей-параде.Во время войны Джордж служил в ВВС Англии и скрывал свою ориентацию. Как оказалось, жена знала о предпочтениях мужа еще до свадьбы, но посчитала, что лучше жить с геем, чем быть одинокой.В 1997 году 73-летний Монтегю встретил Сомчая, которому на то время было 50 лет. Тогда жена Джорджа сказала ему: "Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой оставшееся время".