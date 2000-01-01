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Директор Заворотнюк назвала причину появления опухоли 19.09 12:50   MIGnews.com

Директор Заворотнюк назвала причину появления опухоли

У Анастасии Заворотнюк появились хорошие шансы на выздоровление. Состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы, рассказала пиар-директор актрисы Марина Потапова.

По ее словам, причиной раковой опухоли могло стать лечение стволовыми клетками или ЭКО, к которому прибегала Заворотнюк.

О том, что у актрисы и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь, стало известно в марте, хотя малышка появилась на свет в октябре 2018 года. Девочку назвали Милой.


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