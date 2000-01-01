20.07 05:42 MIGnews.com

В Warner Bros. нашли нового Джокера

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Студия Warner Bros. обнародовала официальное название и дату премьеры фильма об одном из самых известных кинозлодеев в мире – лента "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет на экраны 4 октября 2019 года.Создатели не планируют тратить много, ограничившись 55 миллионами долларов – идея малобюджетного фильма о злодее из комиксов принадлежит Фениксу.Режиссером ленты станет Тодд Филлипс. Сценарий ему помогал писать соавтор экранизации "Восьмой мили" Скотт Сильвер.В сюжет ленты положена история о том, как Джокер стал главным врагом Бэтмена.По словам представителей студии, картина будет отображать "развитие человека, отвергнутого обществом" и будет "не только исследованием его характера, но и гораздо более широким повествованием".