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Роналду оставил 20 тыс. евро `на чай` | Фото: @cristiano/Instagram20.07 03:43   MIGnews.com

Роналду оставил 20 тыс. евро "на чай"

Капитан португальской сборной по футболу, а с недавних пор и форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился щедростью.

Как пишет британский таблоид The Sun, перед переходом из мадридского "Реала" 33-летний спортсмен прибыл на переговоры с представителями "Ювентуса", которые проходили в греческом отеле "Коста-Наварино".

Роналду остался настолько впечатлен сервисом сотрудников отеля, что оставил им 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) "на чай". Как отмечается издание, руководство гостиницы попросили разделить чаевые поровну между всем работниками.

Напомним, что цена трансфера составила больше 100 млн. евро.
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