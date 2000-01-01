Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром20.07 00:12   MIGnews.com

Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром

Дочь президента США Дональда Трампа – Тиффани – попала в объективы папарацци утром, когда возвращалась из частного ночного клуба The Arts Club в лондонском Мейфэре.

Девушка была в компании своей матери и бывшей жены Трампа - 54-летней Марлы Мейплз. Они шли в сопровождении своих телохранителей. Один из них поддерживал Тиффани, видимо, она немного устала после веселой ночи, ну или позволила себе расслабиться с помощью какого-нибудь пьянящего напитка.

Тиффани была одета в светло-голубой брючный костюм и прозрачный топ, из-под которого был виден бежевый бюстгальтер. Ее стильный лук дополнили босоножки на шпильке и рыжий клатч, пишет ТСН.

Марла выглядела ничуть не хуже своей 24-летней дочери – стройную фигуру она подчеркнула черным комбинезоном и туфлями на шпильке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:35
Япония может отказаться от иранской нефти
23:30
Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии
22:22
Президент Филиппин посетит Израиль
21:59
Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат
20:44
Очередной скандал в "Сионистском лагере"
20:11
Евросоюз против Закона о национальном государстве
19:55
Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве
19:13
Толпа перекрыла Виктору Орбану дорогу в Яд ва-Шем  
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus