Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром
Дочь президента США Дональда Трампа – Тиффани – попала в объективы папарацци утром, когда возвращалась из частного ночного клуба The Arts Club в лондонском Мейфэре.
Девушка была в компании своей матери и бывшей жены Трампа - 54-летней Марлы Мейплз. Они шли в сопровождении своих телохранителей. Один из них поддерживал Тиффани, видимо, она немного устала после веселой ночи, ну или позволила себе расслабиться с помощью какого-нибудь пьянящего напитка.
Тиффани была одета в светло-голубой брючный костюм и прозрачный топ, из-под которого был виден бежевый бюстгальтер. Ее стильный лук дополнили босоножки на шпильке и рыжий клатч, пишет ТСН.
Марла выглядела ничуть не хуже своей 24-летней дочери – стройную фигуру она подчеркнула черным комбинезоном и туфлями на шпильке.