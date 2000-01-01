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ЦАХАЛ создал новое `беспилотное` подразделение | Фото:19.06 10:07   MIGnews.com

ЦАХАЛ создал новое подразделение дронов-разведчиков

На этой неделе под управлением "отдела 9900", входящего в структуру военной разведки (АМАН), было создано новое подразделение дронов-разведчиков.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Управление разведки инициировало использование огромного потенциала БПЛА в сборе разведданных, а также включило в повестку дня растущую тенденцию широкого использования беспилотников.

Новое подразделение отвечает за сбор информации, предоставляя ее с высоким разрешением. Для этого используются передовые военные технологии. Это должно улучшить способность "отдела 9900" обеспечивать геовизуальную разведку на любой местности.

Преимуществом использования дронов является их способность работать в разных условиях, дешевизна и легкодоступные для разведчиков ЦАХАЛа.




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