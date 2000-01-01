19.06 09:25 MIGnews.com

Чем закончились переговоры между учителями и государством

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Ночные переговоры между представителями государства и организации учителей средних и старших классов прошли безрезультатно.Об этом сообщает Ynet.Разногласия между сторонами связаны с окончанием учебного года. Продолжение переговоров запланировано на пятницу.Напомним, в Израиле продлили учебный год еще на девять дней в качестве компенсации того периода, когда только начался карантин, а удаленные занятия еще не начались. Учителя средних и старших выступили против.Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены. А 18 июня государство подало в суд по трудовым конфликтам иск против организации учителей средних и старших классов.