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Чем закончились переговоры между учителями и государством | Фото:19.06 09:25   MIGnews.com

Чем закончились переговоры между учителями и государством

Ночные переговоры между представителями государства и организации учителей средних и старших классов прошли безрезультатно.

Об этом сообщает Ynet.

Разногласия между сторонами связаны с окончанием учебного года. Продолжение переговоров запланировано на пятницу.

Напомним, в Израиле продлили учебный год еще на девять дней в качестве компенсации того периода, когда только начался карантин, а удаленные занятия еще не начались. Учителя средних и старших выступили против.

Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены. А 18 июня государство подало в суд по трудовым конфликтам иск против организации учителей средних и старших классов.


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