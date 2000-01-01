19.06 10:56 MIGnews.com

Семья жертвы Ефремова не нуждается в деньгах актера

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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации.Как сообщил адвокат супруги погибшего Маргариты, в переписке с ней он попросил прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о якобы данном согласии на деньги. Скриншоты переписки публикует телеканал RT."Нет! Ни я, ни мой сын никаких компенсаций принимать не собираемся", - говорится в сообщении.Также женщина сообщает, что "никакого мирного урегулирования быть не может", так как семья погибшего требует справедливости. Адвокат уточнил, может ли он представить переписку в СМИ, и получил согласие вдовы.