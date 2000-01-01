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Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян 19.06 21:30   MIGnews.com

Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян

Доктор Мириам Адельсон, жена американского магната Шелдона Адельсона, является самым богатым человеком Израиля в 2019 году.

Опубликованный сегодня список богачей Израиля отмечает, что в Израиле 128 миллиардеров, тогда как в 2003 году их было всего 8.

Мириам Адельсон, 73 года, является новичком в списке и поднялась прямо на первое место, "благодаря недавней передаче активов от ее мужа", согласно Haaretz, пишет Timesofisrael.

Личное состояние Адельсон оценивается в 22 миллиарда долларов, большая часть которых приходится на акции корпорации Las Vegas Sands, подаренной ей в прошлом году ее мужем. Адельсон также контролирует бесплатное распространение газеты Israel Hayom.


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