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Презентовано новое авто Джеймса Бонда 20.06 03:18   MIGnews.com

Презентовано новое авто Джеймса Бонда

Новым автомобилем Джеймса Бонда станет гибридный гиперкар Aston Martin Valhalla.

Исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер подтвердил, что автомобиль стоимостью около 2 млн долл., ранее носивший кодовое имя Aston Martin AM-RB-003, будет официально называться Valhalla. Он станет одной из трех машин этой марки, которые появятся в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет Forbes.

Ожидается, что Valhalla будет похожа на своего "старшего брата" - Valkyrie. В то же время ее оснастят новым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и электромотором. Максимальная скорость машины превысит 350 км в час, общая мощность - 1 000 лошадиных сил.


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