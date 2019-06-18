Презентовано новое авто Джеймса Бонда

Новым автомобилем Джеймса Бонда станет гибридный гиперкар Aston Martin Valhalla.
Исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер подтвердил, что автомобиль стоимостью около 2 млн долл., ранее носивший кодовое имя Aston Martin AM-RB-003, будет официально называться Valhalla. Он станет одной из трех машин этой марки, которые появятся в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет Forbes.
Ожидается, что Valhalla будет похожа на своего "старшего брата" - Valkyrie. В то же время ее оснастят новым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и электромотором. Максимальная скорость машины превысит 350 км в час, общая мощность - 1 000 лошадиных сил.