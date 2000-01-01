Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка
Суд Европейского Союза постановил, что торговая марка известного производителя спортивных товаров Adidas, состоящая из трех параллельных полос, недействительна.
Отмечается, что Adidas не смог доказать, что эта марка на всей территории ЕС приобрела отличительный характер.
В то же время в компании заявили, что решение затрагивает только конкретное использование символа, пишет Reuters.
Генеральный суд Европейского Союза оставил в силе решение Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO) от 2016 года об аннулировании ранее принятого товарного знака, который Adidas зарегистрировал в 2014 году для одежды, обуви и головных уборов.
В Adidas заявили, что их торговая марка состоит из "трех параллельных равноудаленных полос одинаковой ширины, нанесенных на продукт в любом направлении", но это было оспорено бельгийской фирмой Shoe Branding Europe.