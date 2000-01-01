Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка 20.06 05:22   MIGnews.com

Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка

Суд Европейского Союза постановил, что торговая марка известного производителя спортивных товаров Adidas, состоящая из трех параллельных полос, недействительна.

Отмечается, что Adidas не смог доказать, что эта марка на всей территории ЕС приобрела отличительный характер.

В то же время в компании заявили, что решение затрагивает только конкретное использование символа, пишет Reuters.

Генеральный суд Европейского Союза оставил в силе решение Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO) от 2016 года об аннулировании ранее принятого товарного знака, который Adidas зарегистрировал в 2014 году для одежды, обуви и головных уборов.

В Adidas заявили, что их торговая марка состоит из "трех параллельных равноудаленных полос одинаковой ширины, нанесенных на продукт в любом направлении", но это было оспорено бельгийской фирмой Shoe Branding Europe.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:20
Главы местных советов: больше бомбоубежищ на севере
04:20
Искусственные острова Шотландии созданы 5600 лет назад
03:18
Презентовано новое авто Джеймса Бонда
02:23
В Австралии донор спермы признан законным отцом ребенка
01:15
Boeing подписала контракт на новые самолеты серии МАХ
00:33
90% мобильных приложений оказались уязвимыми
23:00
На клавиатуре для Windows может появиться новая кнопка
22:00
Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца
21:30
Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян
21:23
Яалон: Лапид превратился в обузу
21:16
Скончался палестинец, раненый ЦАХАЛом вначале июня  
20:40
Обвинение просит продлить срок для Махмуда Катисса
20:20
Две ракеты упали на территории нефтяной компании в Ираке
19:50
Иран начнет обогащать уран на более высоком уровне в июле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus