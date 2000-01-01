19.05 07:30 MIGnews.com

Эдельштейн временно отменил маски в школах

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Министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн временно отменил требование для школьников и людей на улице носить индивидуальные маски.Соответствующее ослабление карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, применяется до конца недели из-за сильной жары по всей стране."Мы должны серьезно относиться к защите от коронавируса. Но жара сама по себе тоже может быть опасной. Следуя совету, я решил отменить требования к маскам, если нет больших собраний", – пояснил Эдельштейн.По данным минздрава, нет необходимости носить маску ученикам в школах, а также тем, кто находится на открытой местности и в зданиях без кондиционера, кроме как во время собраний.Генеральный директор Министерства образования Шмуэль Абуав ранее направил письмо бывшему генеральному директору Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тову по поводу масок."За последние два дня с нами связались сотни студентов, указав, что обязательное ношение маски во время сильной жары – это требование, которое не может быть выполнено. В классе может не оказаться кондиционера. Многие ученики утверждают, что при невыносимой жаре невозможно сосредоточиться", – отметил он.Отметим, что согласно требованиям министерства здравоохранения, ученики четвертого класса и старше должны закрывать рты и носы масками во время занятий. Учащиеся младших классов должны носить маски только вне класса.