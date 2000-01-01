20.05 01:07 MIGnews.com

Корейский ФК заменил зрителей на трибунах секс-куклами

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Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" расставил на трибуне секс-кукол во время домашнего матча чемпионата страны.Дело в том, что из-за коронавируса людям ходить на стадионы пока нельзя, и команда заказала "манекенов" у компании Dalcom. Видимо, в футбольном клубе не знали, что компания занимается выпуском игрушек для взрослых. Некоторые из кукол были одеты в форму ФК "Сеул", а другие держали в руках баннеры с рекламой вебкам-моделей, чья внешность стала основой кукол. Позже организаторы извинились за конфуз.