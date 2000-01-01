20.05 05:49 MIGnews.com

Заслуженный артист РФ рассказал о пьяной драке со Шнуровым

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Заслуженный артист России Алексей Шевченков, известный по сериалам "Есенин" и "Шерлок Холмс", а также фильмам "Мама", "Иуда" и культовому "Ворошиловскому стрелку", рассказал, как пьяный музыкант Сергей Шнуров во время драки разбил ему об голову бутылку из-под шампанского.Согласно воспоминаниям Алексея, событие имело место, когда актер, на тот момент уже изрядно зависимый от спиртного, был приглашен в театр Армена Джигарханяна, где потом прослужил четырнадцать лет. По словам Шевченкова, во время поездки в город Златоуст, где проходили съемки фильма "Игры мотыльков", он оказался в одной гостинице со Шнуровым, который исполнил в картине роль музыканта.В ходе нетрезвого общения что-то пошло не так (Шевченков не помнит, что именно), и дискуссия переросла в драку.Впрочем, когда они встретились во второй раз , артисты вспомнили об инциденте уже с улыбкой. Например, как Шнуров разбил об голову Шевченкова бутылку из-под шампанского в процессе диспута."Хорошо, что ты не помер, а я не сел", - дружелюбно сказал тогда Шнуров актеру.