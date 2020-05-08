20.05 04:31 MIGnews.com

Фестиваль Comic Con впервые пройдет онлайн

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В то время, как многие фестивали отменяются из-за коронавируса и карантина, самый большой международный фестиваль массовой культуры Comic Con перейдет на это время в онлайн-формат.Организаторы заявили, что фестиваль будет называться Comic-Con at Home.Об этом сообщили в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.Из размещенного организаторами ролика становится понятно, что дата мероприятия и подробная программа появятся позже.Но в ролике рассказали про преимущества нового формата. Так, на онлайн-фестивале не будет очередей, у каждого будут удобные сидения в первом ряду и любимые закуски.А парковка будет бесплатной, ведь и ехать никуда не надо. Кроме того, на онлайн развлечение можно будет взять своих питомцев.