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Фестиваль Comic Con впервые пройдет онлайн 20.05 04:31   MIGnews.com

Фестиваль Comic Con впервые пройдет онлайн

В то время, как многие фестивали отменяются из-за коронавируса и карантина, самый большой международный фестиваль массовой культуры Comic Con перейдет на это время в онлайн-формат.

Организаторы заявили, что фестиваль будет называться Comic-Con at Home.

Об этом сообщили в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Из размещенного организаторами ролика становится понятно, что дата мероприятия и подробная программа появятся позже.

Но в ролике рассказали про преимущества нового формата. Так, на онлайн-фестивале не будет очередей, у каждого будут удобные сидения в первом ряду и любимые закуски.

А парковка будет бесплатной, ведь и ехать никуда не надо. Кроме того, на онлайн развлечение можно будет взять своих питомцев.



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