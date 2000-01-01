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Минобразования: открывать школы и детсады в 7:30 | Фото:19.05 21:30   MIGnews.com

Минобразования: открывать школы и детсады в 7:30

Министерство образования Израиля призвало администрации школ и детских садиков раньше открываться, чтобы избежать большого скопления людей на входах в начале учебного дня.

Соответствующее объявление было сделано вечером, 19 мая, передает Walla.

В частности, рекомендуется открывать двери для детей со среды, 20 мая, в 7:30.

Соответствующее решение было принято после того, как новый министр образования Йоав Галант ("Ликуд") посетил учебное заведение, где увидел в 7:55 скопление детей возле входа.


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