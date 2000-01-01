19.05 18:20 MIGnews.com

Минздрав утвердил открытие ресторанов и бассейнов: правила

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Министр здравоохранения Юли Эдельштейн официально подписал распоряжение, разрешающее барам, ресторанам, ночным клубам, бассейнам и отелям возобновить работу.Также могут официально проводиться неформальные занятия, сообщает пресс-служба минздрава.Таким образом, все вышеперечисленные заведения возобновят работу с 27 мая. Однако сохраняется ограничение на количество посетителей.В частности, рестораны, бары и ночные клубы, в которых может разместиться до 100 посетителей, могут работать на полную мощность. Тем временем большие заведения имеют право заполняться лишь на 85%.Столики должны быть расположены между собой на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Все клиенты при посещении общественного места должны подписывать декларацию о своем здоровье и допускаться лишь в том случае, если не имеют высокую температуру.Официанты будут работать в защитных масках, а в залах должна поддерживаться чистота и проводиться дезинфекция.В бассейнах каждому пловцу должно быть предоставлено 10 квадратных метров вдоль бассейна и 6 квадратных метров в воде.В подростковых клубах и кружках будет действовать правило "капсулы". Группа учащихся будет разбиваться на несколько более мелких подгрупп.Во время занятий в помещении "социальная дистанция" увеличится до 5 метров. А во время встреч на воздухе будет позволено находиться на расстоянии 2 метров друг от друга. Приказ все еще требует одобрения правительства.