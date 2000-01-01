19.05 21:19 MIGnews.com

Израильтяне смотрят в будущее с оптимизмом: опрос

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Израильтяне смотрят в будущее значительно более оптимистично, чем американцы, немцы, поляки, итальянцы, британцы и палестинские арабы.К такому выводу пришли специалисты Глобального исследовательского центра Keevon по результатам соответствующего социологического опроса, проведенного на фоне пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Согласно результатам исследования, 71% израильтян настроены оптимистично, тогда как лишь 22% сообщили, что смотрят на свое будущее с пессимизмом.В свою очередь соответствующие показатели у палестинских арабов составляют 58% против 24%, у немцев – 57% против 30%, у поляков – 65% против 22%, у итальянцев 55% против 35%, у британцев – 57% против 22%, а у американцев – 59% против 21%.