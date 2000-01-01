19.05 14:34 MIGnews.com

Открытие банкетных комплексов с середины июня

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С 14 июня в Израиле возобновят работу залы для торжеств и банкетные комплексы.Соответствующее решение внес министр здравоохранения Юли Эдельшейн во вторник, 19 мая.Заведения должны будут придерживаться ряда условий. В частности, гости должны регистрироваться и отвечать на вопросы о состоянии здоровья.Также обязательно в залах должна проходить регулярная уборка и дезинфекция. Столы семей должны быть размещены друг от друга на значительном расстоянии. Для людей, которые относятся к группе риска, будет выделена особая зона, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими.