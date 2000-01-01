19.05 14:05 MIGnews.com

Транспорт в час-пик: конец ограничениям

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Со среды, 20 мая, в Израиле общественный транспорт в час-пик будет работать уже без ограничений на количество пассажиров, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19.Соответствующее решение приняли министр транспорта Мири Регев и министр здравоохранения Юли Эдельштейн.Так, транспорт будет работать без ограничений с 7:00 до 8:30 и с 13:00 до 15:00. Таким образом, ученики смогут беспрепятственно добираться до школ и возвращаться с занятий.Позднее на этой неделе будет проведена дискуссия, чтобы изучить возможность расширения работы общественного транспорта для обеспечения восстановления экономики.