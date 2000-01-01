Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Транспорт в час-пик: конец ограничениям | Фото:19.05 14:05   MIGnews.com

Транспорт в час-пик: конец ограничениям

Со среды, 20 мая, в Израиле общественный транспорт в час-пик будет работать уже без ограничений на количество пассажиров, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19.

Соответствующее решение приняли министр транспорта Мири Регев и министр здравоохранения Юли Эдельштейн.

Так, транспорт будет работать без ограничений с 7:00 до 8:30 и с 13:00 до 15:00. Таким образом, ученики смогут беспрепятственно добираться до школ и возвращаться с занятий.

Позднее на этой неделе будет проведена дискуссия, чтобы изучить возможность расширения работы общественного транспорта для обеспечения восстановления экономики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:52
Успешный запуск Х-37В
15:31
Нетаниягу не хочет идти в суд: Мандельблитт – против
14:42
Тель-Авив может попасть в "красный список"
14:34
Открытие банкетных комплексов с середины июня
14:17
В Ришон Ле Цион десятки людей застряли в лифтах
14:13
Лидеры РФ и Турции обсудили разработку вакцины от COVID-19
13:52
Китай: Вирус не уважает границ
13:31
Израиль готовится к открытию 136 пляжей: какие правила
13:16
Рестораны и ночные клубы откроют через неделю
13:07
Разрывшая могилу сержанта Голани отправлена к психиатру
12:56
Петербуржцев будут хоронить в закрытых гробах
12:33
Бен-Гурион возобновляет работу: куда можно полететь
12:14
Коалиция отказалась платить пособие самозанятым
12:03
Цви Хаузер будет главой комиссии по иностранным делам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  