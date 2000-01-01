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Израиль готовится к открытию 136 пляжей: какие правила | Фото:19.05 13:31   MIGnews.com

Израиль готовится к открытию 136 пляжей: какие правила

С завтрашнего дня, 20 мая, в Израиле открываются для посетителей впервые в этом сезоне 136 пляжей.

Купальщикам будет приказано придерживаться социального дистанцирования (2 метра), душевые и гардеробы будут закрыты, сообщают израильские СМИ.

Пляжи должны будут придерживаться правительственных стандартов пурпурных значков, чтобы оставаться открытыми.

Администрация обязана дезинфицировать туалеты не менее одного раза в час. Ежечасно через систему звукоусиления транслироваться правила и инструкции, утвержденные министерством здравоохранения в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19.


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