Принц Гарри и Меган Маркл влезли в долги

Супруги намерены перечислять по 18 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно в течение более 11 лет. Речь идет о деньгах, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор-хаус в километре от Виндзорского замка.
Королева Елизавета II подарила дворец внуку и его возлюбленной на свадьбу, а через какое-то время парочка решила провести в доме ремонт. Они обновили интерьер, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения.
Работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов. Супружеская чета уже внесла первый взнос в 18 тысяч. Журналисты задаются вопросом, откуда у них такие деньги, ведь после отказа от королевских полномочий у Гарри и Меган не было даже работы.