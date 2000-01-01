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Принц Гарри и Меган Маркл влезли в долги | Фото:20.05 02:30   MIGnews.com

Принц Гарри и Меган Маркл влезли в долги

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после отречения от королевских обязанностей задолжали британской казне немалую сумму денег.

Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги намерены перечислять по 18 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно в течение более 11 лет. Речь идет о деньгах, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор-хаус в километре от Виндзорского замка.

Королева Елизавета II подарила дворец внуку и его возлюбленной на свадьбу, а через какое-то время парочка решила провести в доме ремонт. Они обновили интерьер, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения.

Работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов. Супружеская чета уже внесла первый взнос в 18 тысяч. Журналисты задаются вопросом, откуда у них такие деньги, ведь после отказа от королевских полномочий у Гарри и Меган не было даже работы.


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