Цукербергу не нравится китайская модель регулирования сети
Основатель и руководитель корпорации Facebook Inc., управляющей одноименной соцсетью, побеседовал в режиме онлайн с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Марк Цукерберг назвал применение методов регулирования интернета по китайскому образцу опасным.
"Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространяется на другие страны", - цитирует Цукерберга газета Politico.
При этом выразил мнение, что вопрос о том, какая из моделей окажется более эффективной и "победит во всем мире", будет решен в течение ближайших 5-10 лет. Глава Facebook добавил, что выступает за более тесное сотрудничество с европейскими демократическими институтами по данной теме.