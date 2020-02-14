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Полина Гагарина ушла от мужа и выгнала его из своей компании | Фото:19.05 10:35   MIGnews.com

Полина Гагарина ушла от мужа и выгнала его из своей компании

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина рассталась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Соответствующую информацию распространил журнал о жизни знаменитостей Super, ссылаясь на близкое окружение пары.

Уточняется, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе, однако на развод еще не подавали. Есть предположение, что Полина и Дмитрий волнуются за своих детей.

"Несмотря на спокойное и "незаметное", на первый взгляд, расставание в документах и компании Гагариной уже начались кадровые перестановки. Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО "Полина Гагарина", которое на 100% принадлежит певице. За 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей", – сказано в материале.



Уточняется, что Исхаков был уволен с поста директора ООО "Полина Гагарина", а вместо него этот пост заняла Юлия Экс.


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