Полина Гагарина ушла от мужа и выгнала его из своей компании
Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина рассталась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Соответствующую информацию распространил журнал о жизни знаменитостей Super, ссылаясь на близкое окружение пары.
Уточняется, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе, однако на развод еще не подавали. Есть предположение, что Полина и Дмитрий волнуются за своих детей.
"Несмотря на спокойное и "незаметное", на первый взгляд, расставание в документах и компании Гагариной уже начались кадровые перестановки. Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО "Полина Гагарина", которое на 100% принадлежит певице. За 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей", – сказано в материале.