19.05 21:53 MIGnews.com

Иванку Трамп обвинили в "фальшивом феминизме"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на то, что дочь президента США Иванка Трамп стала влиятельным фактором американской политики, благодаря работе по защите женщин и детей, издание Cicero ей не верит, называя ее "фальшивой феминисткой".Немецкий портал отмечает, что Иванка выступает в качестве активного борца за права трудящихся женщин и очень часто называет себя феминисткой. Также она создала "свежий контраст костюмам канцлера Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард", явившись на саммит "женской двадцатки" в легком цветастом платье.В своей книге Women Who Work ("Женщины, которые работаю") "первая дочь США" призвала своих читательниц, особенно будущих мам, найти баланс между работой и жизнью, но, по мнению, Cicero "претензия матери троих детей называться феминисткой выглядит при этом сомнительно".Кроме того, ее аудиторию издание охарактеризовало как "женщин, которые обрели свое самосознание в мире, где доминирования мужчин", а саму Иванку Трамп укорило в том, что она пишет с точки зрения "белой, преуспевающей женщины".