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Пугачева удивила весенним образом на мюзикле 20.05 05:13   MIGnews.com

Пугачева удивила весенним образом на мюзикле

Новой фотографией порадовала Алла Пугачева. 68-летняя артистка вместе с друзьями посмотрела мюзикл "Анна Каренина" в Московской оперетте.

Снимок Аллы Борисовны опубликовала в Instagram супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Подписчики отметили, что певица выглядит прекрасно. Пугачева стала чаще носить наряды светлых оттенков. На этот раз артистка выбрала платье с цветочным узором, белое легкое пальто и сумку в тон.

www.instagram.com

"Алла Борисовна и Юлия Павловна на высоте!", "Все такие позитивные, такие уютные. Алла Борисовна отлично выглядит", "Пугачева вообще не стареет", "Алла Борисовна так похудела! Очень ей идут такие женственные наряды", – прокомментировали фото пользователи Сети.
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