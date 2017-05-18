Галкин поделился трогательным видео с дочерью Лизой
Алла Пугачева и Максим Галкин редко балуют поклонников фотографиями своих детей Лизы и Гарри. А потому каждый снимок или видео с малышами вызывает у подписчиков бурю восторженных комментариев.
На днях Максим Галкин растрогал подписчиков, опубликовав в своем Instagram видео, на котором Лиза катается на велосипеде по детской площадке. Девочка показывает папе на божью коровку и говорит, что хочет подарить ее маме. Но у "подарка" были другие планы: когда божья коровка улетела, Лиза очень расстроилась. Находчивый папа успокоил малышку, пообещав найти ее "подарок" любимой маме.