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www.instagram.com 21.05 01:28   MIGnews.com

Галкин поделился трогательным видео с дочерью Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин редко балуют поклонников фотографиями своих детей Лизы и Гарри. А потому каждый снимок или видео с малышами вызывает у подписчиков бурю восторженных комментариев.

www.instagram.com

На днях Максим Галкин растрогал подписчиков, опубликовав в своем Instagram видео, на котором Лиза катается на велосипеде по детской площадке. Девочка показывает папе на божью коровку и говорит, что хочет подарить ее маме. Но у "подарка" были другие планы: когда божья коровка улетела, Лиза очень расстроилась. Находчивый папа успокоил малышку, пообещав найти ее "подарок" любимой маме.



Фолловеры артиста разразились кучей умилительных комментариев и поблагодарили Галкина за видео.
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