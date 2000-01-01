20.05 00:17 MIGnews.com

Учительница церковной школы стала звездой порно

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Жительница США Блэр Уильямс решила сменить школьные парты на съемки в фильмах для взрослых.Учительница церковно-приходной школы в Лос-Анджелесе стала победительницей шоу “Секс-фактор”. Участники передачи соревнуются в откровенных испытаниях, чтобы в итоге стать порнозвездой.Миссис Уильямс получила миллион долларов и начала карьеру в фильмах для взрослых. Данное решение повергло в шок коллег по церковно-приходской школе и семью учительницы. Американка отмечает, что особенно недовольна ее новой профессией мама.Что касается религии, то женщина не боится острых углов и регулярно раззадоривает своих подписчиков в соцсетях записями вроде “Некоторые порноактрисы попадают на небеса”.По мнению Блэр, религия не осуждает людей, занимающихся подобными вещами.