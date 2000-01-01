20.05 03:10 MIGnews.com

Итальянец отказался от суицида в обмен на чашку капучино

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Житель итальянского города Турин Фердинандо Урцини передумал совершать суицид в обмен на чашку капучино, сообщают местные СМИ.По данным изданий, 52-летний туринец бросал мебель с балкона и обещал покончить с собой, при этом заявляя, что ему угрожает итальянская мафия Ндрангета. Осада его квартиры длилась 22 часа.Вместе с этим он вел трансляцию на своей странице в соцсети Facebook, где было видно, что мужчина вооружен, требовал встречи с журналистами.После долгого сопротивления, его уговорили открыть дверь, принеся капучино на завтрак.По данным СМИ, итальянец страдал биполярным расстройством и в прошлом лечился в психиатрической клинике. Причиной срыва мог стать недавний развод с супругой и большая задолженность перед банком.