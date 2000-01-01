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скриншот с видео19.05 14:29   MIGnews.com

Норвежскую провинцию предложили назвать Мордором

В результате слияния двух северных районов – Тромса и Финнмарка в Норвегии появится новая провинция. Норвежское издание iTromso предложило жителям выбрать название новой провинции.

С этим вопросом издание обратилось к лингвисту Гульбранну Альёгу, а заодно решило спросить и у своих читателей, какое название они бы выбрали.

Редакция предложила норвежцам выбрать одно из двух названий – Гокк и Мордор.

Гокк соответствует очень далекому месту, аналог которого в русском языке звучит как "у черта на куличках". В вот второй вариант является владением Саурона в легендарном произведении Дж. Р. Р Толкиена "Властелин колец".

В голосовании победило название Модор, так как за него проголосовало 65% жителей провинции.
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