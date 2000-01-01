Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Харедим и арабы составят большую часть населения Израиля | Фото: Thinkstock19.05 11:43   MIGnews.com

Харедим и арабы составят большую часть населения Израиля

Согласно прогнозам Центрального бюро статистики, опубликованных Израильским институтом демократии, чуть меньше половины населения Израиля, а именно 49% будут составлять арабы и ультраортодоксальные евреи к 2059 году.

Так, в течение следующих 42 лет ультраортодоксальная община увеличится до 5, 25 млн. человек, то есть примерно 29% харедим будут составлять население Израиля.

Согласно данным опроса Статистического бюро, опубликованного в прошлом месяце, израильтяне, которые относят себя к ультраортодоксальным евреям, в настоящее время составляет около 9% населения.

Согласно предыдущему прогнозу в 2012 году, в ближайшее десятилетие население харедим будет насчитывать 4,5 млн. человек.

Население арабов вырастет до 3, 6 млн. человек и будут составлять 20% всего населения Израиля. В настоящее время в Израиле проживает 1,8 млн. израильских арабов.

Полный доклад Центрального бюро статистики, как ожидается, опубликуют на следующей неделе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:59
Италия: марокканец напал на полицейских с ножом
10:57
В Иране проходят президентские выборы
10:32
Видео: попытка линча в Хавара
09:54
Власти Греции одобрили новые меры жесткой экономии
09:28
Израиль: Продленки подешевеют, но только на год
09:27
Израильтянин умер во время занятий спортом
08:20
Арестован участник попытки линча в Хавара
07:55
Аббас намерен положить конец голодовке террористов
07:47
Россия пыталась отговорить Асада от продвижения к Танф
07:28
В Израиль возвращается дождь
07:27
Ультраортодоксы скупают квартиры
06:33
Пошлина на импорт снята: когда подешевеет обувь?
04:28
Смерть лидера Soundgarden расследуют как возможный суицид
03:26
Парень подал на девушку в суд после первого свидания
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus