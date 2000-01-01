19.05 11:43 MIGnews.com

Харедим и арабы составят большую часть населения Израиля

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Согласно прогнозам Центрального бюро статистики, опубликованных Израильским институтом демократии, чуть меньше половины населения Израиля, а именно 49% будут составлять арабы и ультраортодоксальные евреи к 2059 году.Так, в течение следующих 42 лет ультраортодоксальная община увеличится до 5, 25 млн. человек, то есть примерно 29% харедим будут составлять население Израиля.Согласно данным опроса Статистического бюро, опубликованного в прошлом месяце, израильтяне, которые относят себя к ультраортодоксальным евреям, в настоящее время составляет около 9% населения.Согласно предыдущему прогнозу в 2012 году, в ближайшее десятилетие население харедим будет насчитывать 4,5 млн. человек.Население арабов вырастет до 3, 6 млн. человек и будут составлять 20% всего населения Израиля. В настоящее время в Израиле проживает 1,8 млн. израильских арабов.Полный доклад Центрального бюро статистики, как ожидается, опубликуют на следующей неделе.