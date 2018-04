19.04 10:53 MIGnews.com

Отравленный Скрипаль поправляется и может говорить

Сергей Скрипаль, который пострадал от воздействия отравляющего химвещества Новичок, вышел из критического состояния, состояние его здоровья улучшается, говорится в заявлении The National Health Service in England (Нацслужбе здравоохранения Британии – ред.).Деталей о состоянии отца Юлии Срипаль и о методах его лечения не сообщается. Известно только то, что он пришел в себя и уже разговаривает, пишет The Siver Telegram Как известно, дочь Скрипаля Юлию, также пострадавшую от химатаки, выписали из больницы 10 апреля. На тот момент 60-летний Сергей еще восстанавливался. Юлия Скрипаль отказалась от помощи российской стороны и сделала публичное заявление.В марте семья Скрипалей была отравлена нервно-паралитическим газом в собственном доме в британском Солсбери.