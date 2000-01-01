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В Израиле начался праздничный парад ВВС | Фото:19.04 13:11   MIGnews.com

В Израиле начался праздничный парад ВВС

Один из самых ярких событий в День независимости каждый год – это праздничное авиашоу и парад военных кораблей.

Сегодня в мероприятии принимают участие израильские боевые самолеты, вертолеты различных спецслужб, а также самолеты других стран.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает Ynet.

По данным издания, авиашоу можно будет увидеть в 100 населенных пунктах Израиля.

Уточняется, что в праздничных мероприятиях в этих городах участвуют cамолеты F-35, корабли ВМФ и десантные подразделения Армии обороны Израиля.

Издание подчеркивает, что на земле выступят солдаты ЦАХАЛа на джипах, танках и других боевых машинах, демонстрируя свою мощь Израилю и всему миру.

Отмечается, что шоу парашютистов уже наблюдают жители Тель-Авива, Хайфы и Тверии.

Также сообщается, что в Средиземном море проходит парад военных кораблей.

Напомним, что сегодня, в День независимости Израиля, на территории страны ожидаются самые разные массовые празднования: на пляжах и в парках соберутся огромные компании – кто с флагами, кто с провизией для праздничного застолья на свежем воздухе.

Сегодня утром в президентской резиденции в Иерусалиме собрались главные политические деятели, чтобы поприветствовать более сотни солдат, заслуживших особую благодарность за свои заслуги перед Израилем.


Выступая с речью к 70-летию, Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Еврейское государство становится "мировой силой", свет которой победит "тьму" ее недругов.
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